РБК: смартфоны и ноутбуки могут подорожать в России из-за нового сбора

Минпромторг России предложил ввести технологический сбор на электронику, включая смартфоны, ноутбуки и другие устройства связи. Об этом сообщает РБК. Согласно проекту, за каждый проданный ноутбук сбор составит 500 рублей, за смартфон — 250 рублей, за телефон с беспроводной трубкой — 100 рублей, за другие телефонные аппараты — 25 рублей. В дальнейшем список техники могут расширить. Сбор планируют ввести с 1 сентября 2026 года.

Сбор планируют ввести с 1 сентября 2026 года. Система будет автоматически рассчитывать платеж в течение трех дней после ввода товара в оборот, а у компаний будет десять дней на его оплату. В случае неуплаты продажу техники могут заблокировать, а задолженность взыщут через налоговые механизмы.

В Минпромторге пояснили, что мера направлена на поддержку отечественной электронной промышленности. При этом участники рынка не исключают, что дополнительные расходы могут отразиться на конечной цене устройств.