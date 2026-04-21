Путин высказался о создании безопасной зоны на границе с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается. Он отметил, что эта работа продолжится, пока не будет устранены угрозы приграничным регионам.