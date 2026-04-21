Прокуратура проверила сообщение о свалке у кладбища под Рязанью

Прокуратура Александро-Невского района провела проверку после публикации о несанкционированном размещении отходов. Установлено, что вблизи села Нижний Якимец на территории кладбища ранее была организована свалка твердых коммунальных отходов площадью около 100 кв. метров. Мусор размещен непосредственно на почве, без специальных сооружений. По итогам проверки главе муниципального образования внесено представление.