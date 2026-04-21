Прокуратура через суд добилась жилья для пожилой женщины из Шацкого района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Рязанской области.

Пенсионерка неоднократно жаловалась в администрацию округа на неудовлетворительное состояние квартиры в аварийном доме, но муниципалитет не принимал мер для ее переселения. Прокурор обратился в суд с иском, однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований. После этого надзорное ведомство внесло апелляционное представление в Рязанский областной суд, который отменил предыдущее решение и обязал администрацию предоставить пенсионерке благоустроенное жилье в черте города Шацка.