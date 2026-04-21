«Ъ»: правительство поддержит смягчение наказания за хранение наркотиков

Правительство России планирует поддержать законопроект Верховного суда о смягчении наказания за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Верховный суд предложил снизить максимальные сроки лишения свободы за хранение и другие действия с наркотиками для личного потребления: при крупном размере — с 10 до 5 лет, при особо крупном — с 15 до 10 лет. В суде считают действующие санкции излишне суровыми.

Документ разработали по поручению президента после анализа практики применения статьи 228 УК РФ. Верховный суд предложил снизить максимальные сроки лишения свободы за хранение и другие действия с наркотиками для личного потребления: при крупном размере — с 10 до 5 лет, при особо крупном — с 15 до 10 лет. В суде считают действующие санкции излишне суровыми.

Также предлагается не лишать свободы впервые осужденных за хранение наркотиков в значительном размере, незаконное культивирование наркосодержащих растений и подделку рецептов. В ВС отметили, что такие преступления часто совершают люди с зависимостью, которым требуется лечение.

При этом правительство готово поддержать законопроект с оговоркой. Ко второму чтению из него предлагают исключить нормы о снижении сроков за крупный и особо крупный размер. В кабмине считают, что такие изменения могут привести к пересмотру приговоров и росту рисков повторных преступлений.

Законопроект ранее поддержали Минюст, Минфин и Минэкономразвития, тогда как МВД и Генпрокуратура выступали против.