Под Рязанью засняли световой столб
Световые столбы в Солотче заметили на закате 21 апреля. Справка: Световой столб — визуальное атмосферное явление. Возникает из-за отражения света от поверхностей мельчайших ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.
Кадры публикует Telegram-канал «Рязинфорбюро».
Световые столбы в Солотче заметили на закате 21 апреля.
Справка:
Световой столб — визуальное атмосферное явление. Возникает из-за отражения света от поверхностей мельчайших ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.