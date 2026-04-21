Под Рязанью опасный маневр Infiniti чуть не привел к ДТП

В Рязанской области водитель автомобиля Infiniti едва не спровоцировал ДТП на трассе в сторону Москвы. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец. Инцидент произошел 19 апреля около 19:00 перед поворотом на Григорьевское после участка дороги у Калянина. По словам автора сообщения, водитель Infiniti резко перестроился перед его автомобилем, после чего начал экстренно тормозить.

По словам автора сообщения, водитель Infiniti резко перестроился перед его автомобилем, после чего начал экстренно тормозить. Такие действия, как утверждает очевидец, создали опасную ситуацию и едва не привели к ДТП.