Павел Малков: Проекты «Знания» понятны и полезны людям разных возрастов

Проекты «Знания» понятны и полезны людям разных возрастов. Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом, комментируя деятельность Российского общества «Знание». Его перезагрузка началась в стране пять лет назад по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе облправительства.
Павел Малков подчеркнул, что сегодня общество «Знание» является одной из главных просветительских площадок страны. «За это время „Знание“ стало масштабным движением. Оно уже объединяет 84 миллиона человек и более 32 тысяч лекторов. Общество работает по всей стране, в том числе в Рязанской области. Проекты „Знания“ понятны и полезны людям разных возрастов. Учиться можно в удобном формате: лекции, интервью, подкасты, фильмы и курсы», — сказал он.
Губернатор Павел Малков пожелал всем участникам движения новых идей и интересных проектов. Глава региона отметил, что в Рязанской области растет команда лекторов, открываются отделения в муниципалитетах. Общество «Знание» активно участвует в региональных проектах — «ГЕРОИ62» и «Защита62», развивается формат «Лекторы особого назначения». Просветители регулярно выступают в разных регионах страны, а также в Беларуси, Абхазии, Южной Осетии.