Павел Малков: Проекты «Знания» понятны и полезны людям разных возрастов

Павел Малков подчеркнул, что сегодня общество «Знание» является одной из главных просветительских площадок страны. «За это время „Знание“ стало масштабным движением. Оно уже объединяет 84 миллиона человек и более 32 тысяч лекторов. Общество работает по всей стране, в том числе в Рязанской области. Проекты „Знания“ понятны и полезны людям разных возрастов. Учиться можно в удобном формате: лекции, интервью, подкасты, фильмы и курсы», — сказал он.

Проекты «Знания» понятны и полезны людям разных возрастов. Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом, комментируя деятельность Российского общества «Знание». Его перезагрузка началась в стране пять лет назад по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе облправительства.

Губернатор Павел Малков пожелал всем участникам движения новых идей и интересных проектов. Глава региона отметил, что в Рязанской области растет команда лекторов, открываются отделения в муниципалитетах. Общество «Знание» активно участвует в региональных проектах — «ГЕРОИ62» и «Защита62», развивается формат «Лекторы особого назначения». Просветители регулярно выступают в разных регионах страны, а также в Беларуси, Абхазии, Южной Осетии.