На станции московского метро началась давка после аварии
Предварительно, произошел сход одного из вагонов состава в перегоне, отметили в посте. По данным канала, 183 человека были эвакуированы на станции «Комсомольская». Пассажирам пришлось перейти на соседние станции, на одной из них образовалась давка, сообщили очевидцы.
Давка началась на станции «Парк Культуры» после аварии в столичном метрополитене. Об этом 21 апреля сообщил «112».
Предварительно, произошел сход одного из вагонов состава в перегоне, отметили в посте.
По данным канала, 183 человека были эвакуированы на станции «Комсомольская». Пассажирам пришлось перейти на соседние станции, на одной из них образовалась давка, сообщили очевидцы.
Фото и видео: Telegram-канал «112».