На станции московского метро началась давка после аварии

Предварительно, произошел сход одного из вагонов состава в перегоне, отметили в посте. По данным канала, 183 человека были эвакуированы на станции «Комсомольская». Пассажирам пришлось перейти на соседние станции, на одной из них образовалась давка, сообщили очевидцы.