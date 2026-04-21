Мэрия: прорыв канализационного коллектора в Рязани ремонтируют круглосуточно

Отмечается, что ремонт канализационного коллектора в Московском районе идёт круглосуточно, чтобы в кратчайшие сроки восстановить штатную работу. В мэрии уточнили, что для прокладки новых коммуникаций подрядная организация применяет специальный щитовой метод. Технология позволяет монтировать трубы под землей без вскрытия грунта, что исключает повреждение дорожного полотна и инженерных сетей в условиях плотной застройки. Ожидается, что после завершения ремонта пропускная способность коллектора вырастет. Для отвода стоков работает временная система перекачки. Завершить весь комплекс мероприятий планируется к началу мая.