Курьер мошенников из Тулы забрал у 86-летней рязанки полмиллиона рублей

Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В полицию обратилась 86-летняя рязанка и рассказала, что отдала незнакомцу более 523 тысяч рублей. Заявительница сообщила, что перед этим ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов.

Злоумышленник напугал пенсионерку, что ее наличные сбережения могут изъять, если их не задекларировать. Звонивший предложил направить курьера банка, который заберет, а потом вернет купюры.

У дома пенсионерки на улице Бирюзова мужчина взял пакет с деньгами и сказал, что скоро вернется, но пропал.

Получив описание внешности курьера, оперативники угрозыска УМВД по региону с сотрудниками из отдела полиции по Московскому району Рязани установили, что к мошенничеству причастен 42-летний житель Тулы. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации полицейских, фигурант через интернет устроился курьером, чтобы забирать деньги у обманутых мошенниками людей. Он переводил средства аферистам и оставлял себе процент. Ранее аналогичную встречу злоумышленник провел в Тульской области. Ведется расследование.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, по которой грозит до шести лет тюрьмы.