Каждый восьмой рязанец продлит майские праздники за счет отпусков — опрос

Около 12% работающих жителей Рязани планируют продлить майские праздники за счет отпусков или отгулов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Согласно постановлению правительства РФ, в этом году выходные приходятся на 1-3 и 9-11 мая. При этом большинство рязанцев (58%) не собираются увеличивать продолжительность отдыха. Еще 14% работают по сменному графику, а 16% пока не определились с планами.

Чаще всего продлить майские праздники хотят жители в возрасте от 35 до 45 лет. Также на решение влияет уровень дохода: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей такой вариант выбирают 9%, а среди тех, кто получает от 150 тысяч рублей, — уже 18%.