Житель Рязани погасил долг по алиментам более 125 тысяч рублей

В Рязани судебные приставы приняли меры по взысканию алиментов с неплательщика. У мужчины образовалась задолженность свыше 125 тысяч рублей. В результате рязанец погасил долг, чтобы избежать административной и уголовной ответственности и сохранить водительские права.