ХК «Рязань-ВДВ» стала победителем Кубка чемпионов 3×3 среди юношей до 17 лет

Воспитанники спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ» 2009 года рождения стали победителями Всероссийских соревнований «Кубок чемпионов 3×3» среди юношей до 17 лет. Хоккейный турнир проходил в Нижегородской области с 17 по 19 апреля. На спортивной базе «Море спорта» встретились 10 команд старшей возрастной категории из России и Белоруссии. По результатам группового этапа ХК «Рязань-ВДВ» 2009 года рождения уверенно закрепился на втором месте. В четвертьфинальном матче рязанские спортсмены обыграли сверстников из московской команды «Гранит-Митино». В решающей встрече рязанцы одержали победу над воскресенским «Химиком» со счётом 3:1 и стали победителями «Кубка чемпионов» U17 в формате 3×3.

