Филологи перечислили главные ошибки Тотального диктанта 2026 года

Тотальный диктант прошел 18 апреля. Как отметила кандидат филологических наук Елена Хайлова, часто ошибку допускали в словах «наперсница» и «фенотропил». Сложным также оказалось написание прилагательного «пушкинский», которое многие участники писали с заглавной буквы, заявил председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов. Кроме того, люди ошибались в словах «мошенничество», «созидательного», «аннулирован». Некоторые участники писали «цирковные власти» вместо «церковных».