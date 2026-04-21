Экс-мэр Саратова Николай Романов погиб в ДТП в Калининском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Авария произошла утром 21 апреля вблизи села Казачка. Mercedes бывшего мэра Саратова, 77-летнего Николая Романова, столкнулся с грузовиком Volvo, за рулем которого находился 49-летний водитель.

По данным полиции, столкновение произошло из-за того, что водитель Mercedes не уступил дорогу.

Экс-глава администрации города погиб на месте.

Николай Романов занимал должность заместителя главы Энгельсского района. В марте-июне 2006 года он исполнял обязанности главы администрации района, в июле был избран главой администрации Саратова. В ноябре 2007 года Романов подал в отставку.