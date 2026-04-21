Более 10 поездов, проходящих через Рязань, задержались в пути из-за ЧП на ж/д

Из-за повреждения инфраструктуры после падения обломков БПЛА на станции Персиановка в Ростовской области, которое произошло 20 апреля, с опозданием до семи часов в пути задерживаются 23 пассажирских поезда. 13 из них следуют через Рязань: № 126 Москва — Новороссийск; № 138 Нижний Новгород — Кисловодск; № 36 Санкт-Петербург — Адлер; № 4 Москва — Кисловодск; № 12 Москва — Анапа; № 104 Москва — Адлер; № 152 Москва — Анапа; № 30 Москва — Новороссийск; № 102 Москва — Адлер; № 11 Анапа — Москва; № 125 Новороссийск — Москва; № 249 Новороссийск — Москва; № 29 Новороссийск — Москва.

Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают необходимую помощь пассажирам.