Биографии Булгакова и Высоцкого будут маркировать из-за упоминания наркотиков

Также, согласно отраслевому перечню Российского книжного союза, биографию Михаила Булгакова (автор Алексей Варламов) и книгу о Владимире Высоцком (автор Владимир Новиков) будут маркировать в соответствии с законом о противодействии пропаганде наркотиков. Обе книги вышли в серии «Жизнь замечательных людей». Перечень был создан издателями для саморегулирования отрасли и минимизации штрафных рисков.

Биографии Булгакова и Высоцкого будут маркировать из-за упоминания наркотиков. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Также, согласно отраслевому перечню Российского книжного союза, биографию Михаила Булгакова (автор Алексей Варламов) и книгу о Владимире Высоцком (автор Владимир Новиков) будут маркировать в соответствии с законом о противодействии пропаганде наркотиков.

Обе книги вышли в серии «Жизнь замечательных людей». Перечень был создан издателями для саморегулирования отрасли и минимизации штрафных рисков. Ранее в него уже попали произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика, Харуки Мураками, а также книги о Викторе Цое, Nirvana и The Beatles.