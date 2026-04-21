«Автостат»: «Семерка» вернула себе лидерство на вторичном рынке России

За месяц купили 9,4 тыс. экземпляров модели. Kia Rio, которая была лидером в январе и феврале, опустилась на второе место с результатом 8,7 тыс. штук. Тройку замкнул Hyundai Solaris (8,6 тыс.). В топ-5 также вошли Lada 4×4 (8,6 тыс.) и Toyota Corolla (8,3 тыс.). По сравнению с февралем продажи выросли у всех моделей, но к марту прошлого года падение показали три модели — включая саму Lada 2107 (-20,8%). Самый сильный годовой рост зафиксирован у Toyota Corolla (+19,7%).

В марте Lada 2107 впервые в 2026 году стала самым продаваемым подержанным автомобилем в России. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат», передает «Известия».

За месяц купили 9,4 тыс. экземпляров модели. Kia Rio, которая была лидером в январе и феврале, опустилась на второе место с результатом 8,7 тыс. штук. Тройку замкнул Hyundai Solaris (8,6 тыс.). В топ-5 также вошли Lada 4×4 (8,6 тыс.) и Toyota Corolla (8,3 тыс.). По сравнению с февралем продажи выросли у всех моделей, но к марту прошлого года падение показали три модели — включая саму Lada 2107 (-20,8%). Самый сильный годовой рост зафиксирован у Toyota Corolla (+19,7%).

Фото: Legion-media/Aleksandar Dishkov.