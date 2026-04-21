Аркадий Фомин провел прием граждан в режиме ВКС

Во вторник, 21 апреля, в День местного самоуправления, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провел прием граждан Шиловского района. Для удобства жителей отдаленных населенных пунктов и оперативного решения вопросов общение с главой парламента состоялось в режиме видео-конференц-связи.

Житель районного центра Олег Степушин обратился к спикеру законодательного собрания по вопросу благоустройства дворовой территории на улице 40 лет Победы после проведения ремонтных работ на теплотрассе.

«На участке опилили деревья, сняли растительный покров. Сейчас ремонт завершен, настало время заняться благоустройством: провести озеленение, предусмотреть парковочные места. Кроме того, в близлежащих домах проживает много детей, поэтому нужна современная детская площадка с песочницей», — пояснил Олег Степушин.

Аркадий Фомин сообщил заявителю, что в текущем году в регионе продолжится реализация проектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». По поручению губернатора Павла Малкова уточняется список дворовых территорий, которые будут преображены.

«В самое ближайшее время совместно с главой администрации Шиловского района Сергеем Стерликовым и правительством региона проработаем все возможности для включения указанной территории по улице 40 лет Победы в программу на текущий год. Понятно, что силами только муниципального бюджета проект реализовать будет сложно, поэтому постараемся привлечь средства из областного бюджет», — сообщил Аркадий Фомин.

Сотрудник Шиловской центральной районной больницы Олеся Минаева подняла тему создания доступной среды для маломобильных граждан, в том числе участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения. Она рассказала о защитнике Отечества из Шилова, который является инвалидом I группы, и попросила оказать содействие в приведении в надлежащее состояние подъезда многоквартирного дома, где сейчас проживает боец.

«Для всех органов власти помощь участникам СВО — приоритетное направление деятельности. Ситуацию, о которой вы рассказали, безусловно, беру на личный контроль. Совместно с управляющей компанией проработаем все варианты решения вопроса, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение участника боевых действий и других маломобильных граждан, проживающих по данному адресу», — заверил Аркадий Фомин

К председателю Рязанской областной Думы также обратились представители молодежной администрации Шиловского района. Активисты рассказали о патриотических акциях, которые пройдут в муниципалитете в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, и пригласили Аркадия Фомина принять в них участие.

«В Шиловском районе к организации мероприятий, посвященных Великой Победе, всегда подходят с особой теплотой, а сами акции надолго остаются в сердце, вызывая чувство гордости и благодарности за возможность жить и работать на родной земле. Мне всегда приятно разделить эту радость с земляками. С большим удовольствием буду планировать участие в праздничных мероприятиях в районе и в этом году», -отметили в обращении.