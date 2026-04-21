Алаудинов заявил, что потери ВСУ с начала СВО приближаются к 2 млн человек

По словам Алаудинова, несколько месяцев назад произошла утечка информации. Тогда говорилось, что погибли 1,7 млн украинских военных. «Мы должны просто подумать, посчитать, какое количество еще дополнительно погибло. Это уже цифра, которую мы можем предположить, что приближается уже к двум миллионам, или уже за два миллиона», — сказал собеседник агентства.

Командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что потери ВСУ с начала СВО приближаются к 2 млн человек. Об этом он сообщил 21 апреля в интервью ТАСС.

