Жителей Солотчи пригласили на большой субботник

Рязанцев пригласили принять участие в субботнике в Солотче. Мероприятие станет отправной точкой акции «Большая уборка». Об этом сообщили в Экологическом Рязанском Альянсе (ЭРА). Субботники пройдут 18 и 25 апреля. Сбор участников — в 10:00 в Солотче у кафе «Лесной бункер». Участники будут убирать мусор, разбирать завалы из сухих веток и расчищать тропы.

Организаторы отмечают, что особенно нужны мужчины с пилами — после снегопадов в лесной зоне образовалось много завалов, которые необходимо убрать. Предстоит расчистить как лыжные, так и пешие маршруты.

Организаторы обеспечат участников перчатками, пакетами и вывозом собранного мусора. После завершения работы участников обещают угостить чаем с пирогами.