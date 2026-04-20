За выходные в Рязанской области выявили более 6,3 тыс. нарушений ПДД

В их числе — 16 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. Еще 14 водителей отказались от медицинского освидетельствования, а двое попались на пьяной езде повторно. Среди других нарушений: 15 — совершено пешеходами, 12 связано с перевозкой детей, 164 — с управлением тонированными автомобилями. Также 15 человек не имели прав на управление транспортным средством.

За прошедшие пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области инспекторы Госавтоинспекции выявили 6372 нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В их числе — 16 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. Еще 14 водителей отказались от медицинского освидетельствования, а двое попались на пьяной езде повторно. Среди других нарушений: 15 — совершено пешеходами, 12 связано с перевозкой детей, 164 — с управлением тонированными автомобилями. Также 15 человек не имели прав на управление транспортным средством.

Фото: ГАИ по Рязанской области.