За выходные в Рязани зафиксировали 60 нарушений общественного порядка

В ходе рейдов на улицах Рязани и в центре города сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 60 граждан. Также за выходные полицейские выявили 38 нарушений миграционного законодательства. К ответственности привлекли 3 россиян-работодателей, которые допустили нарушения законодательства при привлечении иностранных граждан к труду. Помимо этого, в магазине на улице Бабушкина в Рязани, в магазине в селе Вышгород, а также в магазине в Рыбном полицейские выявили и пресекли нарушения правил розничной торговли спиртным. Изъяли 215 литров алкогольных напитков.

За выходные в Рязани зафиксировали 60 нарушений общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В ходе рейдов на улицах Рязани и в центре города сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 60 граждан. Также за выходные полицейские выявили 38 нарушений миграционного законодательства. К ответственности привлекли 3 россиян-работодателей, которые допустили нарушения законодательства при привлечении иностранных граждан к труду.

Помимо этого, в магазине на улице Бабушкина в Рязани, в магазине в селе Вышгород, а также в магазине в Рыбном полицейские выявили и пресекли нарушения правил розничной торговли спиртным. Изъяли 215 литров алкогольных напитков.