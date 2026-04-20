За неделю в травмпункт БСМП Рязани обратились 488 человек

Из них 127 человек обратились с переломами, 208 — с ушибами, 77 — с растяжениями, 53 — с ранами. Травмпункт БСМП обслуживает рязанцев из всех районов города, кроме Октябрьского. Жителям Октябрьского района нужно обращаться в травмпункт Городской больницы № 11. Отмечается, что пациентов с офтальмологическими травмами принимают в травмпункте ОКБ им. Семашко, детей — в детской ОКБ.

С 13 по 19 апреля Амбулаторно-травматологический центр БСМП Рязани принял 488 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

