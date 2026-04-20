ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

В Минобороны рассказали, что в ответ на террористические атаки Киева ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам на Украине. Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы и 274 БПЛА.