Врач перечислила заболевания, при которых нельзя стать донором крови

В Национальный день донора крови главный врач Центра крови имени Гаврилова Мария Аппалуп рассказала, кому противопоказана сдача крови. Об этом сообщило издание РИА Новости.

В список абсолютных запретов входят онкологические заболевания, болезни крови, ВИЧ, гепатиты В и С, туберкулез, сифилис, а также тяжелые болезни сердца, легких, печени и почек. Кроме того, донорами не могут стать люди с сахарным диабетом, психическими расстройствами, эпилепсией, псориазом, наркоманией и алкоголизмом.

К временным противопоказаниям относятся перенесенные ОРВИ, грипп, операции, удаление зуба, татуировки, пирсинг, беременность и период грудного вскармливания, а также недавние прививки.