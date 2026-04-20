Во вторник в Рязани увеличат количество автобусов, следующих до кладбищ

21 апреля на маршруте № 2 «Вокзал „Рязань-2“ — кладбище Богородское» будет увеличено количество автобусов до 6 единиц. 21 апреля автобусы маршрута № 2 будут ходить по следующему расписанию: от вокзала «Рязань-2»: 06.10, 06.46, 06.57, 07.09, 07.19, 07.30, 07.51, 08.13, 08.24, 08.35, 08.46, 08.57, 09.19, 09.41, 09.52, 10.03, 10.14, 10.25, 10.47, 11.09, 11.21, 11.33, 11.45, 11.58, 12.51, 13.05, 13.20, 13.33, 13.45, 13.57, 14.20, 14.41, 14.51, 15.03, 15.14, 16.30; от кладбища Богородское: 06.51, 07.31, 07.42, 07.53, 08.04, 08.15, 08.37, 08.59, 09.10, 09.21, 09.32, 09.43, 10.05, 10.27, 10.39, 10.51, 11.03, 11.16, 12.09, 12.24, 12.38, 12.50, 13.02, 13.15, 13.38, 13.58.