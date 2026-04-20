В шести районах Рязанской области временно отключили телевидение и радио

В шести районах Рязанской области временно отключили телевидение и радио. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры по Рязанской области.

Временные отключения затронули Захаровский, Пронский, Рыбновский, Рязанский, Спасский и Старожиловский районы. Первый и второй мультиплексы будут недоступны с 1:00 до 17:00, радиовещание — с 8:00 до 17:00. После завершения работ вещание полностью восстановится.