Всего за выходные в регионе зафиксировали 6372 нарушений ПДД, в том числе 16 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 14 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, еще двое водителей сели за руль пьяными повторно. Также в ходе рейдов выявлено 14 нарушений, совершенных пешеходами. 15 автолюбителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Выявлены 12 нарушений, связанных с перевозкой детей, а также 164 нарушения, связанные тонировкой.

В Рязанской области за выходные задержали 16 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

