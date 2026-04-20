В Рязанской области стартовала регистрация избирателей электронного предварительного голосования «Единой России». Зарегистрироваться можно будет до 29 мая на сайте PG.ER.RU, подтвердив личность через «Госуслуги». Онлайн-голосование по отбору кандидатов, которые представят партию на выборах в Государственную Думу, состоится с 25 по 31 мая.

Принять участие в электронном предварительном голосовании могут граждане старше 18 лет, зарегистрированные на территории Рязанской области. Проголосовать за кандидатов можно будет так же на сайте PG.ER.RU .

На 20 апреля на сайте PG.ER.RU зарегистрировано 25 участников партийной процедуры по отбору кандидатов для выдвижения на выборы в Государственную Думу. Из них 9 женщин и 16 мужчин.