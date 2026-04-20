В Рязани задержали 18-летнего наркозакладчика

Отмечается, что для задержания молодого человека была разработана специальная операция, при которой у него не было возможности скрыться. 18-летнего жителя Кораблинского округа задержали на улице Грибоедова, где он забрал из импровизированного тайника два больших самодельных контейнера. Экспертиза установила, что там содержались 60 маленьких контейнеров с двумя видами синтетических наркотиков. Общий вес изъятых наркотических средств более 80 граммов.

В Рязани задержали 18-летнего наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что для задержания молодого человека была разработана специальная операция, при которой у него не было возможности скрыться. 18-летнего жителя Кораблинского округа задержали на улице Грибоедова, где он забрал из импровизированного тайника два больших самодельных контейнера.

Экспертиза установила, что там содержались 60 маленьких контейнеров с двумя видами синтетических наркотиков. Общий вес изъятых наркотических средств более 80 граммов.

По данным полиции, молодой человек пристрастился к употреблению синтетических наркотиков и зарабатывал на них «закладками». Наркотики он планировал распространить в Скопинском, Пронском, Ряжском и Кораблинском районах. Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.