В Рязани внедрили новый способ оплаты парковки

По данным мэрии, жители и гости города могут теперь оплачивать парковочные места через бот в мессенджере MAX. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно предварительно зарегистрироваться в приложении.

В Рязани внедрили новый способ оплаты парковки. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По данным мэрии, жители и гости города могут теперь оплачивать парковочные места через бот в мессенджере MAX. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно предварительно зарегистрироваться в приложении.

Подробная инструкция по работе с новой функцией доступна по ссылке .

В публикации напомнили, что платные парковки работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00. Водители обязаны внести оплату в течение первых 15 минут после остановки автомобиля на стоянке.

Фото в галерее — сайт парковочного пространства Рязани.