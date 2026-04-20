В Рязани отключили горячую воду на нескольких улицах

Отключение затронуло дома по адресам: 1-й проезд Гагарина, 12; улица Гагарина, 11; улица Татарская, 7к1, 7к2, 7к3, а также детский сад № 123. Воду обещают вернуть ориентировочно к 13:00.

20 апреля в 9:30 в Рязани приостановили подачу горячего водоснабжения для замены запорной арматуры. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «РМПТС».

