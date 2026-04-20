В Рязани из-за налипания мокрого снега оборвало троллейбусный провод

Обрыв произошел в 19:05 20 апреля на улице Чкалова. На поврежденном участке протяженностью около 700 метров, расположенном между кондитерской фабрикой и ЖБИ, зафиксированы обрывы в нескольких местах. Уточняется, что два троллейбуса маршрута № 5 продолжают движение на автономном ходу. Предварительное время устранения неисправности — около трех часов.

В Рязани из-за налипания мокрого снега оборвало контактный провод. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Обрыв произошел в 19:05 20 апреля на улице Чкалова. На поврежденном участке протяженностью около 700 метров, расположенном между кондитерской фабрикой и ЖБИ, зафиксированы обрывы в нескольких местах.

Уточняется, что два троллейбуса маршрута № 5 продолжают движение на автономном ходу.

Предварительное время устранения неисправности — около трех часов.