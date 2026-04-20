В Рязани дважды за неделю зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

17 апреля стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлено превышение ПДК сероводорода. Уровень концентрации составил 2,38 ПДКмр. Также превышение ПДК сероводорода зафиксировали в Дашково-Песочне 18 апреля (1,47 ПДКмр). Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию.