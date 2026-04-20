В Рязани частично восстановили свет после аварийного отключения

В Рязани 18 апреля в 14:31 произошло отключение электроэнергии из-за повреждения кабельной линии 10 кВ. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС. К 14:56 специалисты восстановили подачу электроэнергии на часть улиц, включая Новоселов, Тимуровцев, Белинского, Боголюбова, Кальновский тупик, Касимовское шоссе, Зубковой, Советской Армии, Большая (Шереметьево-Песочня) и 2-й Бульварный проезд.