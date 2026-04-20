В России запустили единый регистр больных диабетом

Система содержит как персональные данные о каждом больном, так и обобщенную статистику. В индивидуальных картах указаны назначенные сахароснижающие препараты, используемые устройства для мониторинга уровня глюкозы (включая инсулиновые помпы), а также даты выявления осложнений.

В России начал работу регистр пациентов с сахарным диабетом. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Обобщенные сведения включают процент охвата пациентов лекарствами, долю детей от 2 до 17 лет и беременных женщин, обеспеченных системами непрерывного мониторинга глюкозы, а также данные о больных, у которых за год не развилось осложнений.