В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ и гриппом в Рязанской области
За прошедшую неделю, с 13 по 19 апреля, ОРВИ и гриппом заболели 4 625 рязанцев. Это ниже уровня предыдущей недели на 4,2%. Среди заболевших жители областного центра составили 74%. Кроме того, с 13 по 19 апреля зарегистрировано два случая COVID-19 (предыдущая неделя — шесть случаев).
