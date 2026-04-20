В РГРТУ имени Уткина откроют набор на пять новых направлений

Как сообщил и. о. ректора Сергей Банников, в вузе будут готовить специалистов по инноватике, техносферной безопасности, технологии транспортных процессов, прикладной математике и физике, а также статистике. В университете отмечают, что спрос на выпускников растет, а новые направления отвечают запросам современной экономики.

Рязанский радиотехнический университет в 2026—2027 учебном году запускает пять новых программ подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Как сообщил и. о. ректора Сергей Банников, в вузе будут готовить специалистов по инноватике, техносферной безопасности, технологии транспортных процессов, прикладной математике и физике, а также статистике. В университете отмечают, что спрос на выпускников растет, а новые направления отвечают запросам современной экономики.