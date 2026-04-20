В Подмосковье актер и его жена зарезали друг друга во время ссоры

В подмосковных Мытищах 28-летний актер театра «ФЭСТ» и его 23-летняя жена зарезали друг друга во время ссоры. Об этом 19 апреля сообщил Mash.

По информации канала, конфликт произошел в квартире около часа ночи. Отмечается, что сначала супруги ругались, затем — взялись за кухонные ножи. В публикации уточнили, что девушка собиралась подавать на развод, из-за чего случился конфликт.

Как выяснил Mash, актер нанес жене ранения в шею и грудь, сам получил удар в шею. Дверь вскрывали сотрудники МЧС. Прибывшие медики констатировали смерть супругов.

Уточняется, что подмосковный СК возбудил два уголовных дела по статье убийство. Следователи-криминалисты изъяли ножи и провели осмотр места.

Супруги, по данным канала, работали в театре вместе: молодой человек служил актером, девушка занимала должность заведующей гримерным цехом.

Фото: Telegram-канал Mash.