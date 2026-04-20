В МВД предупредили о новой схеме мошенников с балансом карты

Пользователю сообщают, что банк обрабатывает его данные, затем требуют указать актуальный остаток на карте якобы для безопасности операции. Для убедительности мошенники угрожают блокировкой карты в случае неверного ответа. В ведомстве подчеркнули, что ни в одной легальной процедуре такой способ проверки не применяется.

В управление МВД по борьбе с киберпреступлениями раскрыло фишинговую схему, с помощью которой злоумышленники пытаются узнать баланс банковской карты перед хищением средств. Об этом сообщило издание «Известия».

