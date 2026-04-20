В Костроме студентка умерла во время волейбольного турнира

18-летняя студентка умерла во время волейбольного турнира в Костромском государственном университете. Об этом сообщила прокуратура Костромской области. По данным источника РИА Новости, медики во время соревнований не присутствовали. В пресс-службе Костромского государственного университета сообщили, что трагедия произошла 17 апреля. По словам студентов в комментариях к публикации вуза, девушке стало плохо во время игры, она потеряла сознание, и спасти ее не удалось.

«Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Университет оказывает полное содействие компетентным органам. Руководство, преподаватели и студенты КГУ выражают самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей девушки», — говорится в сообщении вуза во «ВКонтакте».

Также отмечается, что девушка была родом из Углича, ее знали как активного участника студенческой жизни и талантливого человека. Университет находится на связи с семьей и обещает оказать необходимую помощь.

По словам студентов в комментариях к публикации вуза, девушке стало плохо во время игры, она потеряла сознание, и спасти ее не удалось.