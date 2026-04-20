В Башкирии туристы нашли в реке труп пропавшего мужчины

В Башкирии туристы во время сплава обнаружили в реке Иняк скелет человека. Об этом пишет Mash. По предварительным данным, останки принадлежат жителю Абзелиловского района 1987 года рождения, который пропал в декабре прошлого года. Мужчина уехал на автомобиле и не вернулся. В следственном комитете по Башкирии уточнили, что начата проверка.

Специалисты уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«Признаков криминального характера до настоящего времени не установлено», — сообщили в СК.