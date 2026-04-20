В 2026 году в Рязанской области построили почти три тысячи квартир

51% общего объема жилья введено в городской местности, 49% - в сельской. Отмечается, что в этом году возвели семь многоквартирных домов. Населением за счет собственных и заемных средств построено 689 домов общей площадью 95,1 тыс. м², на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, — 108 домов площадью 7,8 тыс. м². 43% введенных жилых домов — блочные, 26% - деревянные, 16% - кирпичные. В регионе по вводу жилья лидируют: Рязань — 88,3 тыс. м², Рязанский округ — 63,4 тыс. м², Касимовский округ — 6,7 тыс. м², Спасский округ — 6,5 тыс. м².

В первом квартале 2026 года в Рязанской области построено 2959 квартир, общая площадь которых составила 197,2 тыс. м². Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Рязаньстата.

51% общего объема жилья введено в городской местности, 49% - в сельской.

Отмечается, что в этом году возвели семь многоквартирных домов. Населением за счет собственных и заемных средств построено 689 домов общей площадью 95,1 тыс. м², на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, — 108 домов площадью 7,8 тыс. м².

43% введенных жилых домов — блочные, 26% - деревянные, 16% - кирпичные.

В регионе по вводу жилья лидируют: Рязань — 88,3 тыс. м², Рязанский округ — 63,4 тыс. м², Касимовский округ — 6,7 тыс. м², Спасский округ — 6,5 тыс. м².