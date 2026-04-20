Уровень воды в Оке под Рязанью снизился на 20 сантиметров

19 апреля уровень воды в реке Оке в черте Рязани понизился за сутки на 20 см и составил 404 сантиметра выше нулевой отметки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В районе Старой Рязани снижение составило 14 см (до 504 см), в Касимове — 3 см (до 599 см). При этом в реке Мокша у Кадома уровень повысился на 3 см (до 642 см), а в реке Проня у Быково — на 11 см (до 332 см). За сутки от воды освободились 6 приусадебных участков в Рязани и один низководный мост.

Остаются затопленными 5 мостов, 6 участков дорог и 94 приусадебных участка. Отрезаны от сообщения 8 населенных пунктов, организованы 6 лодочных переправ.

Фото: МЧС по Рязанской области.