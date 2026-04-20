Творог «Савушкин продукт» и «Смолевичи молоко» попали под контроль Россельхознадзора

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении белорусских производителей «Савушкин продукт» и «Смолевичи молоко» (входят в группы «Санта» и «Серволюкс»). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной стало обнаружение в твороге альбендазола сульфона — продукта распада ветеринарного препарата от паразитов. Это вещество может быть токсично для человека: при регулярном употреблении возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом, аллергические реакции и поражение печени.

