ЦБ USD 75.24 -0.81 21/04
ЦБ EUR 88.38 -1.25 21/04
Нал. USD 77.26 / 76.10 20/04 18:15
Нал. EUR 91.51 / 91.70 20/04 18:15
Трудовая инспекция Рязанской области предупредила о мошеннических рассылках
Государственная инспекция труда в Рязанской области сообщила о случаях мошеннических рассылок, которые направляют работодателям от имени трудовых инспекций. Злоумышленники рассылают письма и уведомления с сообщениями о якобы выявленных нарушениях трудового законодательства, признаках теневой занятости и проблемах в отчетности. Работодателям рекомендуют проверять поступающие документы. Официальные решения о проверках должны иметь утвержденную форму, QR-код для проверки в Едином реестре контрольных мероприятий и быть зарегистрированы в этом реестре.

Государственная инспекция труда в Рязанской области сообщила о случаях мошеннических рассылок, которые направляют работодателям от имени трудовых инспекций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным инспекции, злоумышленники рассылают письма и уведомления с сообщениями о якобы выявленных нарушениях трудового законодательства, признаках теневой занятости и проблемах в отчетности. Для этого они используют поддельные реквизиты, официальную символику и ссылки на нормы закона.

В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения могут вводить организации в заблуждение и дискредитировать Роструд и его территориальные органы.

Работодателям рекомендуют проверять поступающие документы. Официальные решения о проверках должны иметь утвержденную форму, QR-код для проверки в Едином реестре контрольных мероприятий и быть зарегистрированы в этом реестре.

При этом запросы документов без решения о проверке возможны только в отдельных случаях — например, при расследовании несчастных случаев или административных дел.

Если есть сомнения в подлинности письма, в инспекции советуют уточнять информацию по телефону +7 (910) 901-03-00.