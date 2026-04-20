Трудовая инспекция Рязанской области предупредила о мошеннических рассылках

Государственная инспекция труда в Рязанской области сообщила о случаях мошеннических рассылок, которые направляют работодателям от имени трудовых инспекций. Злоумышленники рассылают письма и уведомления с сообщениями о якобы выявленных нарушениях трудового законодательства, признаках теневой занятости и проблемах в отчетности. Работодателям рекомендуют проверять поступающие документы. Официальные решения о проверках должны иметь утвержденную форму, QR-код для проверки в Едином реестре контрольных мероприятий и быть зарегистрированы в этом реестре.

Государственная инспекция труда в Рязанской области сообщила о случаях мошеннических рассылок, которые направляют работодателям от имени трудовых инспекций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным инспекции, злоумышленники рассылают письма и уведомления с сообщениями о якобы выявленных нарушениях трудового законодательства, признаках теневой занятости и проблемах в отчетности. Для этого они используют поддельные реквизиты, официальную символику и ссылки на нормы закона.

В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения могут вводить организации в заблуждение и дискредитировать Роструд и его территориальные органы.

Работодателям рекомендуют проверять поступающие документы. Официальные решения о проверках должны иметь утвержденную форму, QR-код для проверки в Едином реестре контрольных мероприятий и быть зарегистрированы в этом реестре.

При этом запросы документов без решения о проверке возможны только в отдельных случаях — например, при расследовании несчастных случаев или административных дел.