Троих детей госпитализировали после ДТП с двумя иномарками в Рязани

Авария случилась днем 18 апреля вблизи дома № 8-А на проезде Шабулина. 34-летняя жительница Рязанского района, управляя автомобилем Volkswagen Polo, столкнулась с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 52-летнего рязанца. В аварии пострадали три пассажирки Volkswagen в возрасте 5-ти, 8-ми и 9-ти лет. С полученными травмами девочки доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.