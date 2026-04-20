Три четверти плана капремонта в Рязанской области оказались в работе

Из запланированных 1433 конструктивных элементов заключены договоры по 898 позициям, еще по 170 объектам ведутся торги и подготовка к контрактованию. Таким образом, три четверти годового плана находятся в стадии реализации. В ФКР заверили, что контрольные сроки соблюдаются, работа идет в штатном режиме.

Три четверти плана капремонта в Рязанской области оказались в работе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комплекса ЖКХ и энергетики.

Из запланированных 1433 конструктивных элементов заключены договоры по 898 позициям, еще по 170 объектам ведутся торги и подготовка к контрактованию. Таким образом, три четверти годового плана находятся в стадии реализации. В ФКР заверили, что контрольные сроки соблюдаются, работа идет в штатном режиме.